中港股业绩：农行2013年净利增长14.5%，不良贷款率为1.22%

路透香港/北京3月25日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行 周二公布2013年度净利升14.5%，该行并称未来将降低资本消耗、增强价值创造能力。

刊登在港交所网站的农行年报显示，2013年实现净利润1,662.11亿元人民币。此前汤森路透I/B/E/S综合多名分析师对其去年度净利为1,669.6亿元的预测。

去年农业银行净利息收益率为2.79%，上年为2.81%。实现净利息收入3,762.02亿元，较上年增长10%，占农行营业收入的80.8%。

年报显示，截至去年末，农行资本充足率为11.86%，其中，核心一级资本充足率为9.25%。年末不良贷款率为1.22%，好于上年同期的1.33%。拨备覆盖率为367.04%。（完）

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