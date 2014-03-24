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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 11:17 BJT

韩国汇市：回吐稍早涨幅近持平，受中国疲弱数据影响

0240GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,080.8 1,080.3

日圆/韩元 10.5363/422 10.5584

韩国公债期货* 105.68 105.68

韩国综合股价指数 1,942.10 1,934.94

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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