新闻稿：中国重启新股发行为房地产开发商提供更多融资渠道--穆迪

穆迪投资者服务发放报告-“中国房地产业 - 中国重启新股发行为房地产开发商提供更多融资渠道” (Reopening of Domestic Equity Issuance Gives Developers More Funding Options)中文版， 概要如下：

两家在中国证券交易所上市的房地产开发商天津天保基建股份有限公司 (无评级) 及中茵股份有限公司 (无评级) 获批在国内发行新股，该两家公司已在3月19日及20日分别向上海及深圳证券交易所提交申请。这次批准是中国证券监督管理委员会暂停国内房企发行新股超过3年后第一次重启此类再融资。

重启新股发行对国内房地产开发商的信用有正面影响，因为目前其融资需要逐渐上升，发行新股可作为其融资渠道。近年，许多国内房地产开发商依赖债务融资支持业务增长。发行新股有助于扩大其股本基础，降低债务杠杆率。

在受评开发商中，可受益于重启发行新股的房企包括：1) 目前尚未上市的房企；2) 已经在中国上市但之前无法发行新股的房企；以及3) 在国外上市但可能分拆其国内资产的房企，但此类情况应该不多。

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