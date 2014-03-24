《交易视点》债券收益率预期出现反弹，IRS料反弹幅度更大--广发银行

路透上海3月24日 - 中国广发银行最新报告认为，本周最重要的资金面，将会继续保持平衡状态，目前对资金供给影响最大的是机构心态，而这取决于正回购规模。本周央行很大可能性继续进行单次1,000亿规模正回购。R007继续小幅反弹，至少在3.5%左右。收益率经过上周末的快速下降后，本周很可能跟随资金预期出现反弹。尤其是IRS利率，反弹幅度更大。

分别看，在R007保持在当前水平的情况下，债券利率有望保持震荡。而一旦资金预期改变，那么抛盘会快速推高利率。至少站在当前看未来，之前如此宽松的资金面不会再现，R007也会维持在至少3%以上。接下来4月开始缴税，资金将逐步收紧，即使届时公布的一季度经济数据较差，也难以带动利率下行。

分品种看，金融债上行幅度更大，供给压力和前期利率的大幅下降，将使金融债上行幅度明显大于国债。目前国债反税后，5年以上品种收益水平已经好于金融债。期限上中长端更安全，尤其是国债的中长端品种。建议由于国债相对于金融债安全边际更高，流动性更好，可在利率上行时逐步买入。金融债可以市场规避或减仓，避免供给过大和资金收紧带来的双重压力。

IRS走势判断相对困难，因为资金面的波动取决于央行正回购规模，不确定性很大。目前repo IRS的绝对利率水平距离前期低点不算太远，但越往下越难。首先R007已经不会回到2.5%以下，3.5%才是当前的中枢，第二，4月上半月还有半个月的宽松时期，但随着缴税开始，下半月资金将收紧，R007可能升至4.0%以上。整个大环境其实不利于IRS利率继续大幅下降。建议目前不要继续收取固定利率，可以在IRS下降时，开始逐步支付固定利率，等待fixing上行时带来的收取固定利率的机会。相比Repo IRS，支付Shibor品种更有优势。

**上周市场回顾：债券和IRS收益率先涨后跌**

上周资金面其实并不紧张，但近期公开市场正回购连续进行28天1资金回笼，并且都是1,000亿规模，给市场造成强烈的收紧预期。前半周机构融出意愿大大降低，R007也随之上涨。不过周四正回购规模只有260亿，远低于市场预期，机构谨慎情绪立马缓解，资金融出意愿大大加强。不过回购利率再也无法回到之前的低位，那个位置明显偏低。债券和IRS受到正回购操作的影响，收益率先涨后跌。债券比较平稳，收益率在上下10bp波动，金融债波动更大，国债波动范围则只有5bp左右。IRS犹如过山车，repo品种短端从之前低点冲高40bp只用了3天，长端在此期间冲高20bp。周四周五短端、长端则快速回落20bp和10bp。

综合来看，央行的操作手法比较温和，意在稳定，避免资金面的大起大落。市场将逐渐适应这种操作手段，债券和IRS的波动幅度将逐渐收窄。

资金面方面，上周资金面保持平稳，周初收紧，周末宽松。主要是公开市场回笼规模的影响。机构整体备付水平相比之前变化并不大，只是连续正回购给市场造成较大紧缩压力。虽然备付变动不大，但随着正回购回笼规模逐步增加，R007不可能回到之前2.5%的水平，资金季度宽松的时期已经过去。

预期本周，资金面会继续维持平衡状态，央行正回购可能继续保持1,000亿规模，不排除两次回笼都是1,000亿。这样的话对市场的打击将是巨大的。央行对汇率的干预不会在投放人民币，相反，目前人民币兑美元贬值预期强烈，央行可能需要买回人民币来限制继续贬值。所以R007至少保持在3.5%以上。

债券方面，上周债市又经历了一次过山车行情，连续的单次1,000亿正回购规模令市场非常担心资金状况恶化。国债前半周上行5-10bp，金融债上行约20bp，速度非常快。后半周正回购规模大降，买盘涌现，债券收益率下降10bp。市场情绪变动很快，而且与正回购规模有关，这对行情的判断增加了难度。

预期本周，市场资金会保持平衡，但收益率要想继续下降，首先需要资金面继续宽松。上文关于这一点已经说了很多，R007不会再回到3.0%以下，所以债券收益率很难回到之前的低点。随着资金利率反弹，收益率上行概率更大。国债今年下降幅度小于金融债，供给压力较小，更加安全。所以我们建议，由于国债相对于金融债安全边际更高，流动性更好，可在利率上行时逐步买入。金融债可以市场规避或减仓，避免供给过大和资金收紧带来的双重压力。

IRS方面，上周IRS利率同样是波动较大，幅度超过20bp。repo品种短端从之前低点冲高40bp只用了3天，长端在此期间冲高20bp。周四周五短端、长端则快速回落20bp和10bp。我们还是能从上周的走势中，看出IRS反应过快的特征。当R007稳定在3.5%时，IRS已经没有继续上冲，正回购缩量后，反而大幅下降。IRS上行的阶段是R007从2.6%至3.5%的过程。所以，预期的影响更大。

预期本周，R007可能继续反弹，不会再回到3.0%以下。而左右IRS利率走势的要素还是以正回购规模为主。之前季度宽松的资金面不会再现，那么IRS就很难回到之前的低位。目前利率水平距离低位不算远，所以我们建议目前不要继续收取固定利率，可以在IRS下降时，开始逐步支付固定利率，等待fixing上行时带来的收取固定利率的机会。相比Repo IRS，支付Shibor品种更有优势。（完）