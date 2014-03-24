台湾债市：RP利率仍在低位，季底紧缩效应尚不明显

路透台北3月24日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一仍在低位。交易员表示，虽然季底的脚步愈来愈近，部分投信出现被赎回的情况，但是整体而言并不普遍，季底的紧缩效应尚不明显。

交易员表示，本周开始即将进入季底的紧缩期，目前零星个别的投信被赎回，但仍有大型的投信资金仍多，积极要券之下，让债券市场附买回利率稳于低位。

〞今天情况还好，不过有人说明天有基金会被赎回，〞一位大型证券商交易员说。

大型票券商交易员也表示，部分大型的投信仍有余钱想投入债券附买回市场，但目前券并不多，〞我就挤了一些公债出来做很短的，维持一点关系。〞前述交易员表示。

他们也说，由于目前市场不少大型的银行已开始提供跨月的拆款予票券商，令其季底的压力舒缓不少，在此情况持续之下，更减轻季底的资金压力。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主，同上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，也同上日。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.51%，与上日同。极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%。