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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 11:55 BJT

中国新债：农发行周四将发行至多200亿元固息债，期限一、三、五及七年

路透上海3月24日 - 中国农业发展银行周一公告称，将于周四(27日)在银行间债市招标发行四期固息金融债，总额至多200亿元人民币。其中一、五及三年品种为增发债，七年期为新发债券。

刊登在中国债券信息网的公告称，一年期品种为今年第10期债券 增发品种，票面利率4.76%；五年期为今年第18期债券 增发品种，票面利率5.36%；三年期为今年第21期债券的增发债，票面利率5.10%。

上述债券具体发行条款如下：

10期增发 18期增发 21期增发 28期

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招标规模上限 40亿元 60亿元 60亿元 40亿元

期限/计息方式 一年固息 五年固息 三年固息 七年固息

招标时间 1/5年： 3月27日10:00-11:00

3/7年： 3月27日10:00-11:30

招标方式 1/5/3年： 单一价格中标(荷兰式)

7年：单一利率中标 (荷兰式)

缴款日 4月2日 4月2日 4月3日 4月3日

起息日 2月26日 3月13日 3月20日 4月3日

发行期 3/28-4/2 3/28-4/2 3/28-4/3 3/28-4/3

上市日 4月4日 4月9日 4月10日 4月10日

基本承销额 均无

承揽费 0.05% 0.10% 0.05% 0.15%

--------------------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债信息网 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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