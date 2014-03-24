中国新债：农发行周四将发行至多200亿元固息债，期限一、三、五及七年

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透上海3月24日 - 中国农业发展银行周一公告称，将于周四(27日)在银行间债市招标发行四期固息金融债，总额至多200亿元人民币。其中一、五及三年品种为增发债，七年期为新发债券。
刊登在中国债券信息网的公告称，一年期品种为今年第10期债券 增发品种，票面利率4.76%；五年期为今年第18期债券 增发品种，票面利率5.36%；三年期为今年第21期债券的增发债，票面利率5.10%。
上述债券具体发行条款如下：
10期增发 18期增发 21期增发 28期
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招标规模上限 40亿元 60亿元 60亿元 40亿元
期限/计息方式 一年固息 五年固息 三年固息 七年固息
招标时间 1/5年： 3月27日10:00-11:00
3/7年： 3月27日10:00-11:30
招标方式 1/5/3年： 单一价格中标(荷兰式)
7年：单一利率中标 (荷兰式)
缴款日 4月2日 4月2日 4月3日 4月3日
起息日 2月26日 3月13日 3月20日 4月3日
发行期 3/28-4/2 3/28-4/2 3/28-4/3 3/28-4/3
上市日 4月4日 4月9日 4月10日 4月10日
基本承销额 均无
承揽费 0.05% 0.10% 0.05% 0.15%
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参看详情，可点选中国债信息网 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。