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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 12:16 BJT

中国资管：上周银行理财产品发685款，外币债券类产品到期收益率大升

路透北京3月24日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理
财周报显示，上周（3月15-21日）62家银行共发行了685款理财产品，发行银行数较上期报
告减少4家，产品发行量增加23款。   
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共196款，市场占比为28.61%
；非保本型理财产品共489款，市场占比为71.39%。
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数  平均预期收益率  环比数量变化
    债券和货币市场类     309                       +21
    其中：人民币         209        5.30%
           外币           21        3.35%
    组合投资类           344        5.56%          +10
    融资类                 6        6.27%           -2
    结构性产品            19        6.62%           -1
    
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    上周理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率  上期收益
    1个月（含）以下     27       3.84%         4.31%         
    1个月至3个月（含） 329       5.40%         5.47%         
    3个月至6个月（含） 175       5.54%         5.60%         
    6个月至1年（含）   134       5.56%         5.46%         
    1年以上             20       6.13%         6.18%         
    没有无固定期限产品发行

    上周50家银行共发行了288款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长
为731天；预期年化收益率最低2.10%，最高为6.60%，与上期报告相比最低预期收益率下滑2
0个基点，最高预期收益率下滑60个基点。

    上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布：    
   
 期限         产品数量（款  占比    平均预期年收益率
              ）                    
 1个月以下    18             6.25%  3.65%
 1个月至3个   152           52.78%  5.27%
 月                                 
 3个月至6个   65            22.57%  5.54%
 月                                 
 6个月至1年   48            16.67%  5.60%
 1年以上      5              1.74%  6.18%
 
    上周5家银行共发行21款外币债券和货币市场类理财产品，美元债券和货币市场类理财
产品15款，平均预期收益率为3.61%。
  
    
    **所有公布到期收益率产品均实现最高预期收益率**

    研究所监测数据显示，上周有799款产品到期，所有公布了到期收益率166款产品均实现
最高预期收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象多为组合投资类产品。债券和货币市场工具类产品334款
，结构性产品39款，其中人民币债券类产品平均到期收益率为5.40%，较上期报告下滑19个
基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.60%，较上期报告上升89个基点。 

    上周到期收益率达到5.50%及以上的产品共有83款，所有产品均为人民币产品。

    到期收益率最高的产品为平安银行 发行的“平安财富-尊贵组合A资产管理
类2013年78期人民币理财产品（金融嘉年华专属）”，产品期限为84天，投向为组合投资类
，实现了7.00%的年化收益率。

    截至3月21日，正在运行的206款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有
94款（占比45.63%），所有产品近一年的平均净值增长率为0.50%。其中，花旗银行的“百
达基金-生物科技”位列产品收益榜首位，其近一年的累计收益率为57.82%。 
    
    从银行性质看，中资银行正在运行的16款QDII理财产品中，有7款产品（占比43.75%）
近一年累计收益率为正，招商银行  的“德盛总回报亚洲股票基金链接
”产品以14.58%的近一年累计收益率排名第一。外资银行正在运行的190款QDII理财产品中
，有87款产品（占比45.79%）近一年累计收益率为正。（完）   

 (整理 李贺; 审校 谢衡/张喜良)
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