中国资管：上周银行理财产品发685款，外币债券类产品到期收益率大升

路透北京3月24日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（3月15-21日）62家银行共发行了685款理财产品，发行银行数较上期报 告减少4家，产品发行量增加23款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共196款，市场占比为28.61% ；非保本型理财产品共489款，市场占比为71.39%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 平均预期收益率 环比数量变化 债券和货币市场类 309 +21 其中：人民币 209 5.30% 外币 21 3.35% 组合投资类 344 5.56% +10 融资类 6 6.27% -2 结构性产品 19 6.62% -1 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 上期收益 1个月（含）以下 27 3.84% 4.31% 1个月至3个月（含） 329 5.40% 5.47% 3个月至6个月（含） 175 5.54% 5.60% 6个月至1年（含） 134 5.56% 5.46% 1年以上 20 6.13% 6.18% 没有无固定期限产品发行 上周50家银行共发行了288款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长 为731天；预期年化收益率最低2.10%，最高为6.60%，与上期报告相比最低预期收益率下滑2 0个基点，最高预期收益率下滑60个基点。 上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 18 6.25% 3.65% 1个月至3个 152 52.78% 5.27% 月 3个月至6个 65 22.57% 5.54% 月 6个月至1年 48 16.67% 5.60% 1年以上 5 1.74% 6.18% 上周5家银行共发行21款外币债券和货币市场类理财产品，美元债券和货币市场类理财 产品15款，平均预期收益率为3.61%。 **所有公布到期收益率产品均实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有799款产品到期，所有公布了到期收益率166款产品均实现 最高预期收益率。 上周到期理财产品的投资对象多为组合投资类产品。债券和货币市场工具类产品334款 ，结构性产品39款，其中人民币债券类产品平均到期收益率为5.40%，较上期报告下滑19个 基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.60%，较上期报告上升89个基点。 上周到期收益率达到5.50%及以上的产品共有83款，所有产品均为人民币产品。 到期收益率最高的产品为平安银行 发行的“平安财富-尊贵组合A资产管理 类2013年78期人民币理财产品（金融嘉年华专属）”，产品期限为84天，投向为组合投资类 ，实现了7.00%的年化收益率。 截至3月21日，正在运行的206款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有 94款（占比45.63%），所有产品近一年的平均净值增长率为0.50%。其中，花旗银行的“百 达基金-生物科技”位列产品收益榜首位，其近一年的累计收益率为57.82%。 从银行性质看，中资银行正在运行的16款QDII理财产品中，有7款产品（占比43.75%） 近一年累计收益率为正，招商银行 的“德盛总回报亚洲股票基金链接 ”产品以14.58%的近一年累计收益率排名第一。外资银行正在运行的190款QDII理财产品中 ，有87款产品（占比45.79%）近一年累计收益率为正。（完） (整理 李贺; 审校 谢衡/张喜良)