港股业绩：绿城中国去年业绩逊预期，股价最多逆市跌近7%

路透香港3月24日 - 中国房地产商--绿城中国 周一宣布的去年度业绩差过市场预期，拖累该公司股价早盘逆市最多曾跌6.8%。

绿城中国公布，截至去年底止年度净利为48.86亿元人民币，按年仅微升0.7%；扣除物业减值亏损或减值亏损回拨、收处置净收益、投资物业重估等因素后的核心利润按年亦只升4.4%。虽然期内公司合同销售按年增加19.2%至651亿元，但结算面积按年减少13.5%，且交付物业销售均价按年低7.2%，影响盈利表现。

汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测绿城中国2013年度净利为52.77亿元。

绿城中国表示，公司2014年的首要工作是加力销售力度，加快开发周转，加强存量去化。现时公司更追求有质量的发展，不追求规模上的盲目扩张，将负债率控制在一个合理水平之内。在负债结构得到大幅改善情况下，公司将维持长期债务为主导的策略，努力提高资金利用率。

截至去年底，绿成中国的净资产负债率为60.1%，较2012年度的49%上升。

该公司预计2014竣工总建筑面积为598万平方米，其中可销售面积为401万平方米，归属于公司的可售面积为218万平方米。(完)

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