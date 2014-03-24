中国货币市场：主要回购利率稳中略涨，资金供给充足关注明日央行操作

路透上海3月24日 - 中国银行间市场主要质押式回购加权利率 周一早盘稳中略涨。市场人士表示，各期限资金供给仍相对充裕，惟14天期限资金因跨月需求略增；七天及隔夜品种拆借仍较容易，机构多关注明日例行缴准日，以及央行公开市场操作力度如何。

上海一银行交易员称，“(资金)还蛮宽松的，早上成交都不太多，就隔夜、七天和一个月一早有成交，14天的开出来的很晚，不过需求感觉不错，可能是因为跨月吧。”

她进一步认为，本周面临季末叠加月底，机构情绪还是稍显谨慎，不过，明日虽面临例行缴准，但市场压力并不大，料将平稳度过。

“现在只是说资金比较平衡，明儿央妈(正回购)一加大力度市场就感觉到了，心态变化很快的，尤其是市场站在中间的时候，”她称。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14和28天，逆回购包括七和14天。本周公开市场既无正/逆回购到期，也无央票到期。

东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，资金价格跳升原因不在银行间市场的整体偏紧，而在于大行行为的谨慎和季末各种考核压力的预警。当前的货币政策环境下,虽然有季末的因素， 但资金价格应该不会出现大幅度的转向。预计本周二央行仍将有一定规模的正回购，料在500亿元左右。

上周央行公开市场周二进行了1,000亿元28天期正回购操作，而周四操作量则骤降为260亿元，市场情绪得以安抚。交易员认为，央行稳定市场的意图仍在，未来资金面或不必太过担心。

以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4978 2.4850 +1.28

七天 3.5937 3.5668 +2.69

14天 3.8537 3.8037 +5.00

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.6200 4.8350 -21.50

七天 4.6550 3.9400 +71.50

14天 4.5000 4.1100 +39.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5200 2.5100 +1.00

七天 3.6000 3.5900 +1.00

14天 3.8500 3.8000 +5.00

Shibor

其中:隔夜 2.5000 2.5000 +0.00

七天 3.5780 3.6000 -2.20

三个月 5.5000 5.5000 +0.00