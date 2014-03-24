台湾货币市场：短率仍相对稳定，外资资金供应暂时无虞

* 短率暂时稳定

* 外资未见明显汇出

* 票券商缺口不大

记者 林妙容

路透台北3月24日 - 台湾银行间短率周一仍持在近日区间内。市场资金调度人士指出，本周虽已临近季底，但此前多数金融机构已提前调度，本周开始见回补此前开出的负数，以调整积数为主，未见大笔款项的进出。

他们表示，由于台湾内部因两岸服务贸易协议争议出现干扰，市场一度担忧是否引发外资汇出，但外资银行暂时未出现资金过度短缺现象，令市场的低利率资金供应暂时无虞，整体资金水位仍偏向宽松，除非季底突现企业客户的大额借款，否则一般预料本周银行间短率仍将一如以往平稳。

〞我们暂时没有看到明显的汇出，市况算平静。〞一位外资银行交易员表示。

台湾反黑箱服贸学潮走调。周日晚间逾千名学生与民众进占行政院，警察展开数波强制驱离行动，最后以镇暴水车喷水驱赶，于本地时间周一早上将群众驱离行政院。

此外，市场对台湾央行本周将举行的第一季理监事会，一致预期不会出现货币政策变化。但也同时观察央行在公开操作中，是否持续加大收回游资的力道，以确认市场宽松的现况能否持续。

本地时间12:00时，

--台币兑美元 早盘暂收升6.9分报30.583。

--台湾加权股价指数 跌约0.11%。

--银行间隔夜拆款加权平均利 暂报0.387%，上日收0.388%；今日区间暂在0.295-0.390%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率成交暂在0.380-0.420%，上日区间在0.380-0.430%。

**短票缺口不大**

短票市场方面，票券商指出，因上周已提前因应临近季底的资金调度，落在本周的资金缺口不大，需要调度的资金量不多，使得短票利率及与银行的跨月拆款利率均维持在既有区间。

〞除了少数银行资金仍不能跨月外，其他都可以了，...事实上我们也不缺(钱)。〞一位大型票券商交易员说。

票券商交易员指出，此前已尽量避开本周的缺口，加上本季跨季资金调度的难度不高，市况十分和缓，多数以到期续作为主，预料银行端也以调整积数为主，当日超额准备有机会渐渐转为正数。

今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，利率与上日大致相同。

台湾央行今日存单到期金额4,052.3亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为9,607.55亿台币，其他交易日落点分别为周二996.25亿、周三2,303.2亿、周四2,202.8亿及周五53亿。

拆款中心 资料显示，修正后上周五超额准备为69亿台币，至周日累计超额准备为负1,341亿台币、加计前期1%的超额准备为负686亿台币。

**RP利率仍在低位**

债券市场附买回(RP)利率仍在低位。交易员表示，虽然季底的脚步愈来愈近，部分投信出现被赎回的情况，但是整体而言并不普遍，季底的紧缩效应尚不明显。

交易员表示，本周开始即将进入季底的紧缩期，目前零星个别的投信被赎回，但仍有大型的投信资金仍多，积极要券之下，让债券市场附买回利率稳于低位。

〞今天情况还好，不过有人说明天有基金会被赎回，〞一位大型证券商交易员说。

大型票券商交易员也表示，部分大型的投信仍有余钱想投入债券附买回市场，但目前券并不多，〞我就挤了一些公债出来做很短的，维持一点关系。〞前述交易员表示。

他们也说，由于目前市场不少大型的银行已开始提供跨月的拆款予票券商，令其季底的压力舒缓不少，在此情况持续之下，更减轻季底的资金压力。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主，同上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，也同上日。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.51%，与上日同。极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%。