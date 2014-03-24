中国汇市：人民币早盘随中间价升值，客盘结汇偏多但市场较为谨慎

* 人民币走升，贬幅扩大势头暂缓

* 中间价高开，促结汇占据上风

* 成交缩减、波幅收窄，市场偏谨慎

* 短期趋稳可能性偏大

路透北京3月24日 - 人民币贬幅连续扩大的势头于周一暂告段落。兑美元即期汇率 早盘升值，交易人士反映，上周五出现反弹迹象已让观望的做多情绪蠢蠢欲动，今天中间价高开予以确认，使得客盘结汇占据上风。

交易人士并认为，今天成交量缩减，波动幅度稍窄，市场情绪偏谨慎。短期来看稳一稳的可能性偏大，因为短期内贬值幅度应该已经足够，而顺应客盘结汇实需大幅反弹又会损害贬值成果。

一股份行交易员表示，这体现出企业层面结汇的实际需求还是比较旺盛，这与3月份外贸季节性环比回暖、汇率贬值后提振出口都有关系。

他表示，之前人民币一直在贬，结汇需求都在观望。大家觉得继续向跌停价位（约在6.26元左右）贬值形势可能会逆转，所以也都比较谨慎，周五收升加上今天中间价小幅高开后，结汇出来的就比较多。短期可能在6.18-6.23元区间盘整。

北京时间12:07，人民币兑美元即期报6.219元，上日收报6.225元。今日人民币兑美元中间价 为6.1452元，上日中间价为6.1475元。

全球汇市方面，主要货币周一开盘乏力，周末相对没有重要事件，美元守住上周的多数强劲升幅。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2135/60，上日尾盘为6.2195。

北京时间12:08，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1994/07元，上一交易日尾盘报6.195元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）