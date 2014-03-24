中国资管：上周36款集合信托产品发行，募集规模环比大降超五成

路透北京3月24日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（3月15日-21日）共有22家信托公司发行了36款集合信托产品，发行量环比减少3款，降幅7.69%。

36款新发行产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为2.57亿元，环比下降2.56亿元，降幅为49.93%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为92.59亿元，环比下降107.73亿元，降幅为53.78%。

其中，募集规模最大的是五矿信托发行的“长春龙翔股权投资集合资金信托计划”，募集规模为15.00亿元，这是一款工商企业领域股权投资类产品。

从期限上看，36款新发行产品中，共有33款公布了期限，平均期限26.73个月，环比延长4.94个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 4 8.95% 下降0.02个百分点

24个月期 16 9.97% 下降0.41个百分点

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了11款，基础设施领域产品发行了11款，房地产领域产品发行了8款，证券投资领域产品发行了1款，其他产品发行了5款。

从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了12款，组合运用类产品发行了5款，权益投资类产品发行了6款，债权投资类产品发行了5款，股权投资类产品发行了3款，证券投资类产品发行了1款，其他产品发行了4款。

**成立集合信托产品36款**

上周共有21家信托公司成立了30款集合信托产品，成立数量环比减少6款，降幅16.67%。

30款成立产品中，27款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.48亿元，环比增加0.48亿元，增幅为47.66%。

其中，苏州信托成立的“瑞城A1402集合资金信托计划”募集资金规模最大，达5.00亿元。

上周共有17款新成立产品公布了期限，平均期限36.41个月，环比延长15.81个月。上周共有8款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.48%，环比上升0.88个百分点。

从资金运用领域来看，工商企业领域产品成立了5款，证券投资领域产品成立了3款，房地产领域产品成立了7款，基础设施成立了2款，金融领域产品成立了4款，其他领域产品成立了9款。