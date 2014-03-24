香港热股：兖煤早盘曾涨近10%，因业绩胜预期并放弃私有化澳洲子公司

路透香港3月24日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业H股 周一早盘曾大涨近10%，因去年业绩好于市场预期，且放弃对澳洲子公司进行私有化。

兖州煤业早盘一度触及6.16港元的五周高位；早盘收升6.23%，报5.97港元。大市恒生指数 则升1.1%。兖煤A股 早盘亦收升2.21%。

不过兖煤澳洲 今早股价大跌，因兖煤周一称，决定撤回对兖煤澳洲私有化之建议，即放弃收购余下22%之股权。

兖煤此前公布，2013年度净利按年大跌87%，至7.77亿元人民币；惟下半年实现扭亏为盈。去年的销售收入564.02亿元，同比下降3.0%。

分析师称，撇除特殊项目，兖煤的经营情况好于预期，尤其是成本控制理想，产量亦得到提升。

摩根大通的报告指出，扣除汇兑亏损和资产减值损失，估计兖煤的核心纯利按年下跌8%，至34亿元，并好于市场预期，而且很大可能会获得分析师调升盈利预测。

兖煤称，面对国内外煤炭市场深度下行的走势，集团继续灵活实施产品结构，优化营销策略。去年公司共销售煤炭1.04亿吨，同比增加11.8%；其中公司本部销售煤炭3,327万吨、兖煤澳洲销售煤炭1,562万吨。

其本部煤炭平均价格为每吨534.79元，同比下降14.7%，但销售成本同比下降16.1%至每吨263.74元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)