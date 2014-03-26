中港股业绩：中国银行去年净利同比增长12.36%，不良贷款率为0.96%

路透香港/北京3月26日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周三公布，去年净利同比增长12.36%，略优于此前市场预期。

中行年报显示，2013年实现净利润1,569亿元人民币，上年度净利则为1,394.32亿元。汤森路透I/B/E/S综合多名分析师对其去年度净利预测为1,544亿元。

公告称，该行2013年的净息差为净息差为2.24%，比上年上升9个基点；利息净收入为2,835.85亿元，比上年增加266.21亿元，增长10.36%。

截至去年末，中行的核心一级资本充足率为9.69%，资本充足率为12.46%。不良贷款率0.96%，而上年末为0.95%；拨备覆盖率为229.35%。（完）

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