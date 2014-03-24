《全球汇市》美元涨势缺乏动能，澳元受中国疲软PMI数据打压

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
澳洲央行总裁和副总裁本周在活动上讲话时，如果有必要，他们都有可能会通过言论来打击澳元。
从经济数据令人失望到中国国内首支债券违约及人民币波幅扩大，有众多消息供看空中国的投资者考虑。
上周，人民币兑美元创纪录最大单周跌幅并触及13个月低位，不过迹象显示人民币可能正在寻获底部。
虽然是中国人民银行主导了此次跌势，以将热钱震出市场，但仍有人担心此举可能造成了意外后果。
中国高层官员周末重申，中国将推进利率市场化和人民币汇率市场化进程。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3800 1.3791 +0.07 +0.40 1.3745
美元/日圆 102.48 102.23 +0.24 -2.68 105.30
欧元/日圆 141.40 140.99 +0.29 -2.30 144.73
美元/瑞郎 0.8829 0.8830 -0.01 -1.11 0.8928
英镑/美元 1.6482 1.6484 -0.01 -0.45 1.6556
美元/加元 1.1233 1.1219 +0.12 +5.77 1.0620
澳元/美元 0.9079 0.9079 +0.00 +1.86 0.8913
新西兰元/美元 0.8534 0.8532 +0.02 +4.00 0.8206
澳元/日圆 93.030 92.810 +0.24 -0.87 93.850
新西兰元/日圆 87.440 87.220 +0.25 +1.19 86.410
英镑/日圆 168.91 168.52 +0.23 -3.11 174.33
澳元/新西兰元 1.0632 1.0631 +0.01 -1.99 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧/石冠兰/朱晓军/戴素萍/洪曦; 审校 李爽/王翔琼/郑茵/龚芳/杜明霞)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。