《全球汇市》美元涨势缺乏动能，澳元受中国疲软PMI数据打压

澳洲央行总裁和副总裁本周在活动上讲话时，如果有必要，他们都有可能会通过言论来打击澳元。

从经济数据令人失望到中国国内首支债券违约及人民币波幅扩大，有众多消息供看空中国的投资者考虑。

上周，人民币兑美元创纪录最大单周跌幅并触及13个月低位，不过迹象显示人民币可能正在寻获底部。

虽然是中国人民银行主导了此次跌势，以将热钱震出市场，但仍有人担心此举可能造成了意外后果。

中国高层官员周末重申，中国将推进利率市场化和人民币汇率市场化进程。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3800 1.3791 +0.07 +0.40 1.3745

美元/日圆 102.48 102.23 +0.24 -2.68 105.30

欧元/日圆 141.40 140.99 +0.29 -2.30 144.73

美元/瑞郎 0.8829 0.8830 -0.01 -1.11 0.8928

英镑/美元 1.6482 1.6484 -0.01 -0.45 1.6556

美元/加元 1.1233 1.1219 +0.12 +5.77 1.0620

澳元/美元 0.9079 0.9079 +0.00 +1.86 0.8913

新西兰元/美元 0.8534 0.8532 +0.02 +4.00 0.8206

澳元/日圆 93.030 92.810 +0.24 -0.87 93.850

新西兰元/日圆 87.440 87.220 +0.25 +1.19 86.410

英镑/日圆 168.91 168.52 +0.23 -3.11 174.33

澳元/新西兰元 1.0632 1.0631 +0.01 -1.99 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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