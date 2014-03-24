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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 13:18 BJT

更新版 1-****中国公布经济指标日程预告****

(新增汇丰PMI公布日程)
    路透北京3月24日 - 以下为中国国家统计局公布宏观经济指标和海关等公布外贸进出口
，以及中国官方和汇丰采购经理人指数(PMI)出炉的日程：
    
    公布日期      经济指标                       数据日期             

    3月
    3/27      规模以上工业企业利润                1-2月
    
    4月
    4/1       官方制造业PMI                         3月
              汇丰制造业PMI终值                     3月
    4/3       官方非制造业PMI                       3月
              汇丰服务业PMI                         3月
    4/10      进出口贸易数据                        3月
    4/11      工业生产者出厂价格指数(PPI)           3月
              居民消费价格指数(CPI)                 3月
    4/16      国民经济运行情况新闻发布会   
    其中:     固定资产投资(不含农户)                3月
              社会消费品零售总额                    3月
              工业增加值                            3月
              房地产投资和销售情况月度报告          3月
    4/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告      3月
    4/23      汇丰中国制造业PMI初值                 4月              
    4/27      规模以上工业企业利润                1-3月
           
    5月
    5/1       官方制造业PMI                        4月
    5/3       官方非制造业PMI                      4月
    5/5       汇丰制造业PMI终值                    4月
    5/7       汇丰服务业PMI                        4月
    5/8       进出口贸易数据                       4月
    5/9       工业生产者出厂价格指数(PPI)          4月
              居民消费价格指数(CPI)                4月
    5/13      固定资产投资(不含农户)               4月
              社会消费品零售总额                   4月
              工业增加值                           4月
              房地产投资和销售情况月度报告         4月
    5/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告     4月
    5/22      汇丰中国制造业PMI初值                5月              
    5/28      规模以上工业企业利润               1-4月
    
    6月
    6/1       官方制造业PMI                        5月
    6/3       官方非制造业PMI                      5月
              汇丰制造业PMI终值                    5月
    6/5       汇丰服务业PMI                        5月
    6/8       进出口贸易数据                       5月
    6/10      工业生产者出厂价格指数(PPI)          5月
              居民消费价格指数(CPI)                5月
    6/13      固定资产投资(不含农户)               5月
              社会消费品零售总额                   5月
              工业增加值                           5月
              房地产投资和销售情况月度报告         5月
    6/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告     5月
    6/23      汇丰中国制造业PMI初值                6月              
    6/27      规模以上工业企业利润               1-5月

    7月
    7/1       官方制造业PMI                       6月
              汇丰制造业PMI终值                   6月
    7/3       官方非制造业PMI                     6月
              汇丰服务业PMI                       6月
    7/9       工业生产者出厂价格指数(PPI)         6月
              居民消费价格指数(CPI)               6月
    7/10      进出口贸易数据                      6月
    7/16      国民经济运行情况新闻发布会   
    其中:     固定资产投资(不含农户)              6月
              社会消费品零售总额                  6月
              工业增加值                          6月
              房地产投资和销售情况月度报告        6月
    7/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告    6月
    7/24      汇丰中国制造业PMI初值               7月              
    7/27      规模以上工业企业利润              1-6月

    8月 
    8/1       官方制造业PMI                       7月
              汇丰制造业PMI终值                   7月
    8/3       官方非制造业PMI                     7月
    8/5       汇丰服务业PMI                       7月
    8/8       进出口贸易数据                      7月
    8/9       工业生产者出厂价格指数(PPI)         7月
              居民消费价格指数(CPI)               7月
    8/13      固定资产投资(不含农户)              7月
              社会消费品零售总额                  7月
              工业增加值                          7月
              房地产投资和销售情况月度报告        7月
    8/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告    7月
    8/21      汇丰中国制造业PMI初值               8月              
    8/28      规模以上工业企业利润              1-7月
    
    9月
    9/1       官方制造业PMI                       8月
              汇丰制造业PMI终值                   8月
    9/3       官方非制造业PMI                     8月
              汇丰服务业PMI                       8月
    9/8       进出口贸易数据                      8月
    9/11      工业生产者出厂价格指数(PPI)         8月
              居民消费价格指数(CPI)               8月
    9/13      固定资产投资(不含农户)              8月
              社会消费品零售总额                  8月
              工业增加值                          8月
              房地产投资和销售情况月度报告        8月
    9/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告    8月
    9/23      汇丰中国制造业PMI初值               9月              
    9/27      规模以上工业企业利润              1-8月
    9/30      汇丰制造业PMI终值                   9月
    
    10月
    10/1      官方制造业PMI                       9月
    10/3      官方非制造业PMI                     9月
    10/8      汇丰服务业PMI                       9月
    10/13     进出口贸易数据                      9月
    10/15     工业生产者出厂价格指数(PPI)         9月
              居民消费价格指数(CPI)               9月
    10/21     国民经济运行情况新闻发布会   
    其中:     固定资产投资(不含农户)              9月
              社会消费品零售总额                  9月
              工业增加值                          9月
              房地产投资和销售情况月度报告        9月
    10/23     汇丰中国制造业PMI初值              10月              
    10/24     70个大中城市住宅销售价格月度报告    9月
    10/28     规模以上工业企业利润              1-9月
    
    11月
    11/1      官方制造业PMI                      10月
    11/3      官方非制造业PMI                    10月
              汇丰制造业PMI终值                  10月
    11/5      汇丰服务业PMI                      10月
    11/8      进出口贸易数据                     10月
    11/10     工业生产者出厂价格指数(PPI)        10月
              居民消费价格指数(CPI)              10月
    11/13     固定资产投资(不含农户)             10月
              社会消费品零售总额                 10月
              工业增加值                         10月
              房地产投资和销售情况月度报告       10月
    11/18     70个大中城市住宅销售价格月度报告   10月
    11/20     汇丰中国制造业PMI初值              11月              
    11/27     规模以上工业企业利润             1-10月
    
    12月
    12/1      官方制造业PMI                      11月
              汇丰制造业PMI终值                  11月
    12/3      官方非制造业PMI                    11月
              汇丰服务业PMI                      11月
    12/8      进出口贸易数据                     11月
    12/10     工业生产者出厂价格指数(PPI)        11月
              居民消费价格指数(CPI)              11月
    12/12     固定资产投资(不含农户)             11月
              社会消费品零售总额                 11月
              工业增加值                         11月
              房地产投资和销售情况月度报告       11月
    12/16     汇丰中国制造业PMI初值              12月              
    12/18     70个大中城市住宅销售价格月度报告   11月
    12/27     规模以上工业企业利润             1-11月

    注:
    1、本表中的公布日期为国家统计局初步计划，如有变化将及时更新。
       详情请查看国家统计局网站
       here
    2、年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上，国内生产总值将一并公布。(完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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