香港股市：早盘触及一周高位，尽管中国制造业PMI表现疲弱

路透香港/上海3月24日 - 香港股市周一盘中上涨，因中国制造业数据表现疲弱，令外界越发预期政府将不得不尽快出台刺激措施，以避免经济大幅滑坡。

汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，3月PMI初值数据降至48.1，为去年7月以来的低位，且连续三个月处于荣枯线下方。上月终值为48.5。

恒生指数 早盘上升1.1%，报21,673.21点，创3月13日以来最高；恒生国企指数 上涨2%至3月7日以来最高。

“(PMI初值)再次说明中国经济正在走软。该数据完全在大家的预料之中，因此很多投资者关注中国政府可能出台一些基础建设或城镇化方面的有力刺激措施，”敦沛证券副总裁黄志阳说。

投资者正在等待中国数家银行将于本周稍晚公布的业绩，包括中国农业银行 和中国建设银行 等。