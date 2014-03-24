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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 13:31 BJT

澳洲股市：受低接买盘支撑反弹收高，但中国PMI数据遏制升势

路透悉尼3月24日 - 澳洲股市周一挽回此前跌势，升高0.2%，因投资者涌入价格便宜的银行股和资源股，不过涨幅受到中国3月制造业PMI数据抑制。

汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，3月PMI初值数据降至48.1，为去年7月以来的低位，且连续三个月处于荣枯线下方。

指标S&P/ASX 200指数 上涨8.8点，报5,346.9点。(完)
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