马航事件：澳洲将设法对中国飞机发现的物体进行定位

路透悉尼3月24日 - 澳洲海事安全局(Australian Maritime Safety Authority，AMSA)周一表示，他们已获知搜索失联马航班机的中国飞机所发现的物体，并将设法在南印度洋对这些物体进行定位。

中国官方媒体新华社稍早报导，伊尔-76飞机的机组人员发现有两个”相对较大的“漂浮物及几个较小白色物体分布在数百公里的范围内。

澳洲海事安全局在推特(Twitter)回复中称，“本安全局已被告知中国飞机今日在搜索区域内发现的物体。我们将进行重新定位。”(完)