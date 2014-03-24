马航事件：澳洲将设法对中国飞机发现的物体进行定位

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透悉尼3月24日 - 澳洲海事安全局(Australian Maritime Safety Authority，AMSA)周一表示，他们已获知搜索失联马航班机的中国飞机所发现的物体，并将设法在南印度洋对这些物体进行定位。
中国官方媒体新华社稍早报导，伊尔-76飞机的机组人员发现有两个”相对较大的“漂浮物及几个较小白色物体分布在数百公里的范围内。
澳洲海事安全局在推特(Twitter)回复中称，“本安全局已被告知中国飞机今日在搜索区域内发现的物体。我们将进行重新定位。”(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。