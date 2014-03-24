台湾股市：量缩收高结束连三跌，政府护盘后市仍须小心

路透台北3月24日 - 台湾股市周一微幅收升，结束此前连三日收低。分析师指出，台股今日受政府进场护盘扬升，以减低服贸争议带来的冲击。但国际局势仍在消化美国可能提前升息带来的影响，台股受内外利空交错影响，明日盘势或测试向下。

台湾加权股价指数 收高0.33%，报8,605.38点；成交值 为790.23亿台币，上日修正后为955.95亿。

凯基投顾分析师张明祥表示，台股今日盘中可见政府借由八大行库进场护盘的迹象，而台湾内部的服贸争议短线上仍将不利台股，不过最大的干扰已经过去，目前执政党同意在院会逐条逐项审查，如果处理得宜，就不至于影响外资对台股的长期评价，但这部分还要观察。

〞未来一至两周是台股的休整期，看8,500点能否寻获支撑。〞张明祥说。

他也指出，相较服贸的短线干扰，国际局势亦不容轻忽。美国提早升息代表资金面的利空，从宽松的资金面到逐渐降低资金水位，市场也需要适应期。台股今日大盘盘中低位已近8,500点，张明祥认为短线大盘指数下测8,300点、在8,300-8,600点间波动的机率较大。

台湾反黑箱服贸学潮事态一度扩大，周日晚间逾千名学生与民众进占行政院，警察展开数波强制驱离行动。总统马英九周日上午召开国际记者会称，学生希望服贸协议逐条审查、逐条表决，执政党团已经决议一致支持。