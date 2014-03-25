香港房地产：新界白石住宅地由新地以18.26亿港元中标，低于市场预期

欧洲汇市：英镑兑欧元反弹，因政治忧虑减轻
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
路透香港3月25日 - 香港地政总署周二公布，新界沙田马鞍山白石的住宅用地，由新鸿基地产 以18.26亿港元中标，低于市场预期。
该幅土地地盘面积约为40.58万平方尺，属低密度发展用地，可建楼面面积约为43.06万平方尺。以中标价计，相当于每平方尺楼面地价4,240港元。
测量师对这幅土地的估值颇为分歧，中原、美联、和韦坚信等三家测量师行对该土地估值分别为19.4亿、23.25亿和31亿港元。
白石土地共吸引了11个财团入标竞投，最终由新地击败了长实 、信和 、新世界发展 等财团投得。
香港政府稍早招标的新界大埔白石角住宅土地意外“流标”，为三年半以来首见。测量师指出，白石角因同区土地供应较多，导致发展商审慎出价而流，预期发展商未来在竞投新界区供应较多区份的土地会倾向审慎，但个别供应较少及优质市区土地料仍会受到追捧。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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