香港房地产：新界白石住宅地由新地以18.26亿港元中标，低于市场预期

路透香港3月25日 - 香港地政总署周二公布，新界沙田马鞍山白石的住宅用地，由新鸿基地产 以18.26亿港元中标，低于市场预期。

该幅土地地盘面积约为40.58万平方尺，属低密度发展用地，可建楼面面积约为43.06万平方尺。以中标价计，相当于每平方尺楼面地价4,240港元。

测量师对这幅土地的估值颇为分歧，中原、美联、和韦坚信等三家测量师行对该土地估值分别为19.4亿、23.25亿和31亿港元。

白石土地共吸引了11个财团入标竞投，最终由新地击败了长实 、信和 、新世界发展 等财团投得。