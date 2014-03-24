韩国汇市：韩元兑美元收涨，因人民币反弹及外资流入韩股

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透首尔3月24日 - 韩元兑美元周一在本地市场收高，追随其他新兴货币的脚步，因人民币兑美元出现反弹，而外资流入韩股也给韩元提供额外支撑。
韩元兑美元 国内收报1,077.8，上周五本地收盘价为1,080.3。(完)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。