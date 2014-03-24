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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 14:13 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收涨，因人民币反弹及外资流入韩股

路透首尔3月24日 - 韩元兑美元周一在本地市场收高，追随其他新兴货币的脚步，因人民币兑美元出现反弹，而外资流入韩股也给韩元提供额外支撑。

韩元兑美元 国内收报1,077.8，上周五本地收盘价为1,080.3。(完)

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