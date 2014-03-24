路透专访：中国今年经济成长可望达标，毋须立即出台刺激--ADB总裁

周一公布的汇丰中国3月制造业PMI初值继续下行至八个月最低水准，市场对政府采取措施保持经济运行在合理区间的预期升温。

中尾武彦称，中国领导人承诺以市场为导向的改革来帮助经济更稳固，这令他感到印象深刻，但这些改革举措需要时间来落实。

他说，放开利率及汇率制度在中国应该是同步推进的，利率自由化可以一步一步渐进地实现，避免可能的金融风险。

他说亚洲经济已更加能够应对经济动荡，比起1990年代亚洲金融风暴时期，亚洲经济基本面已经更加强劲了。

“他们已有更多准备，万一有任何不稳的迹象，他们可迅速采取行动回应。”

“脆弱？我不认为如此。当然，我们不能自满，我们应随时做好准备。”