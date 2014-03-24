中国债市：IRS先下后上，对流动性前景担忧对冲经济数据欠佳的扰动

路透北京3月24日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一呈"V"字型波动；交易员表示，上午公布的经济先行指标欠佳，支撑曲线回落，不过场中对流动性走向的谨慎情绪挥之不去，又推动IRS反弹。

”早晨下来一点，不过幅度不多2-3个bp(基点)吧，不过大家也知道资金已经不可能回到之前七天回购利率2%多的水平，过了季末进入4月份就要面对财税缴款的压力，IRS后来又回升了。“上海一银行交易员称。

他并指出，本周临近季末，公开市场方面无到期资金，若央行延续正回购，那么所操作规模即当周净回笼资金量，所以其抽水力度引关注。

中国广发银行最新报告认为，本周最重要的资金面，将会继续保持平衡状态，目前对资金供给影响最大的是机构心态，而这取决于正回购规模。本周央行很大可能性继续进行单次1,000亿规模正回购。R007继续小幅反弹，至少在3.5%左右。

北京一银行交易员认为，下一步资金面如何，央行态度至关重要。其分析，央行立场较去年已现缓和，惟松动的程度应如何定位还待观察。

”首先新增外汇占款减少是主流预期，其次M2现在的增速比较贴近13%的目标，经济又比较弱，从这三方面看政策保持偏紧好像不太成立。“他说。

汇丰中国3月制造业PMI初值继续下行至八个月最低水准，分项指数显示产出继续滑坡而就业指数上行，预示中国经济增速将继续放缓，市场对政府采取措施保持经济运行在合理区间的预期升温。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.9473/4.0480 4.1357/4.2140 4.3057/4.3840 4.4417/4.5280 4.4425/4.7225

上日 3.9417/4.0417 4.1625/4.2504 4.3275/4.4175 4.4750/4.5625 4.4646/4.7446

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变动 +0.0056/+0.0063 -0.0268/-0.0364 -0.0218/-0.0335 -0.0333/-0.0345 -0.0221/-0.0221

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。