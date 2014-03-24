台湾债市：公债殖利率曲线随美债走平，观望周四央行决议

* 短券压力大于中长券，随美债殖利率曲线趋平 * 存续期3-4年短券被外商出脱，压力较大 * 台债料短期仍在区间之内盘整，等待周四央行决策 路透台北3月24日 - 台湾主要公债殖利率周一涨跌不一，随美债殖利率曲线趋平。交易 员表示，受到存续期3-4年冷券被出脱影响，以及周四央行理监事会议的不确定因素，五年 期公债走势弱于10年期公债，曲线走平，但量能清淡。 他们指出，尽管五年公债今日收盘仅小幅弹升，但3-4年的冷券却明显被外商银行出脱 ，这一方面可能是受到其全球性资金产配置的影响；另一方面，可能是日前美联储释出可提 早在明年春天升息的讯息下，市场担忧台湾央行可能有进一步举措，因而出脱短券。 〞短券被被乱K一通，外商可能在调整部位，〞一位大型银行交易员表示。 另外，反黑箱服贸事件令学生续占领立法院，冲突难解，台股 今日开低走高， 政府大有护盘意味。早盘在风险趋避之下，虽一度令早盘殖利率走跌。但交易员认为，若是 政经情势续动荡不安，可能引发外商撤出疑虑，也不利短券。 台湾股市周一微幅收升，结束此前连三日收低。分析师指出，台股今日受政府进场护盘 扬升，以减低服贸争议带来的冲击。但国际局势仍在消化美国可能提前升息带来的影响，台 股受内外利空交错影响，明日盘势或测试向下。 台湾反黑箱服贸学潮走调。周日晚间逾千名学生与民众进占行政院，警察展开数波强制 驱离行动，最后以镇暴水车喷水驱赶，于本地时间周一早上将群众驱离行政院。 另外一位银行交易员认为，近期虽然美10年期公债殖利率在近2.8%的区间盘整，短线看 似没有突破的意图，不过随着经济数据的逐渐公布若持续向好，且市场仍在消化FED的谈话 ，美债后续也不无向上突破2.8%、且实际站上的可能性。 台湾央行周四下午三时召开第一季全体理监事会议，会后召开记者会宣布利率决策，估 计宣布时间在本地时间下午17:00。 路透1月间对六家金融机构调查显示，所有金融机构皆预期台湾央行首季的利率将维持 在1.875%不变。（台湾利率预估请点选＜TWINT1＞） 美国较长期公债价格上周五上扬，短债与长债收益率差触及八个月最窄水平，因投资者 继续评估美国联邦储备理事会(FED/美联储)较预期提前升息的可能性。10年期公债US10YT= RR收在2.748%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 +0.13 1.1038 1.0950-1.1050 58.5 10 103/6 -0.10 1.5890 1.5850-1.6000 21.5 本周全球主要事件及经济指标为： 3/24(一)：欧元区3月Markit制造业、服务业及综合PMI初值；美国3月Markit制造业PMI 初值；路透举办2014年东南亚国家联盟(ASEAN)峰会。 3/25(二)：德国3月IFO企业景气判断指数；美国1月联邦住房金融局(FHFA)房价指数； 美国3月消费者信心；美国2月新屋销售年率；美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经 济前景发表讲话；费城联邦储备银行总裁普洛瑟发表演说；澳洲央行副总裁洛威发表演说。 3/26(三)：美国3月Markit综合PMI初值；德国2月实质零售销售(3月26-31日公布)；澳 洲央行公布金融稳定评估报告。 3/27(四)：台湾央行召开理监事会议并宣布利率决定。中国1-2月规模以上工业企业利 润；美国第四季实质GDP终值；美国2月成屋待完成销售。 3/28(五)：欧元区3月企业景气指数；美国2月实质个人支出；路透/密西根大学3月美国 消费者信心指数；美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在香港发表演说。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.5890 5 103/4 1.1038 2 103/1 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)