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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 14:55 BJT

日本债市：公债价格在股价走高之际小幅下跌，财年底临近交易淡静

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.075% +0.5 0.070%

五年期公债 0.190% +0.5 0.185%

10年期公债 0.605% +1.0 0.595%

20年期公债 1.480% +1.5 1.465%

30年期公债 1.690% +2.0 1.670%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.96 -0.10 145.06

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰/张若琪 审校 杜明霞/李婷仪)
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