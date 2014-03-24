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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 15:01 BJT

韩国债市：几近收平，市场缺少引发波动的新诱因

路透首尔3月24日 - 韩国公债周一变动不大，投资者不打算在市场缺乏新消息的情况下进行较大押注。

指标10年期韩国政府公债收益率(殖利率)收高0.6个基点，三年期公债6月期约收低0.03点。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.65 105.68

10年期公债收益率 3.567% 3.561%

五年期公债收益率 3.181% 3.175%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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