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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 15:07 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：风险偏好在亚洲盘受到支撑

0652GMT

* 澳元/美元上涨0.13%，美元/日圆升0.22%，欧元/日圆扬升0.22%，美元/印度卢比跌0.31%

* 美元/印尼卢比下滑-0.35%，但美元/泰铢涨0.25%，美元/离岸人民币持平，美国10年期公债收益率报2.7607%

* 日股日经指数收高1.77%，中国沪综指收升0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.83%，印度股市Sensex指数涨1.13%

* 汇丰3月中国制造业PMI初值续降且创八个月低点，印证经济继续走弱

* 中国政府闪身让市场发挥更大作用，企业的信贷压力上升 。(完)

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