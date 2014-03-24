《汇市简讯》欧洲开盘：风险偏好在亚洲盘受到支撑

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
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* 澳元/美元上涨0.13%，美元/日圆升0.22%，欧元/日圆扬升0.22%，美元/印度卢比跌0.31%
* 美元/印尼卢比下滑-0.35%，但美元/泰铢涨0.25%，美元/离岸人民币持平，美国10年期公债收益率报2.7607%
* 日股日经指数收高1.77%，中国沪综指收升0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.83%，印度股市Sensex指数涨1.13%
* 汇丰3月中国制造业PMI初值续降且创八个月低点，印证经济继续走弱
* 中国政府闪身让市场发挥更大作用，企业的信贷压力上升 。(完)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。