国际油市：布兰特原油期货守在107美元下方，因中国制造业数据低迷

0656 GMT，布兰特原油5月合约 下跌0.27美元至每桶106.65美元。该合约上周周线连续第四周下滑。

“布兰特原油没有实质支撑因素。我想市场将把焦点放在供应面，现在处于供需平衡至供应过度阶段。”三菱商事石油风险经理Tony Nunan说。

美国原油期货 下跌0.18美元至每桶99.28美元，三个交易日中第二日下跌。

今年迄今布兰特原油期货已累计跌近4%，在3月初升至逾两个月高位112美元后，目前已几乎回吐所有涨幅。

利比亚国营油企National Oil Corp周日称，反叛分子占据港口和油田，使得利比亚石油生产部分中断，石油产量减少至每日不到25万桶。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻