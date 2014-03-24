电信产业：诺基亚称手机业务售予微软的交易预计在4月完成

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透赫尔辛基3月24日 - 诺基亚 表示，作价54亿欧元(74亿美元)将旗下大部分手机业务售予微软 的交易预计将于4月完结。
诺基亚此前曾预计交易将于第一季结束。微软亦表示预计在4月完成交易。
诺基亚在一份声明中称，该交易获得了欧盟执委会(European Commission)和美国司法部的批准，但一些亚洲反垄断机构仍在进行评估。
“我们已接近全球监管批准进程的最后阶段，”微软法律总顾问Brad Smith在公司网站上表示。“目前我们在等待最后几个市场的批准核复。”
诺基亚重申在印度的纳税争议不会影响交易进程。(完) (编译 石冠兰 审校 高琦)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。