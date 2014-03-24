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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 15:29 BJT

表格：外资在韩国股市买超379亿韩元，结束此前连续10个交易日的卖超

路透首尔3月24日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超379亿韩元的股票。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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3月24日 37.9 56.1 -109.6

3月21日 -70.2 113.9 -29.4

3月20日 -210.9 -42.6 239.8

3月19日 -67.0 55.5 -14.2

3月18日 -148.8 203.6 -80.2

3月17日 -229.6 170.4 29.0

3月14日 -477.3 226.5 227.5

3月13日 -498.1 258.0 225.9

3月12日 -264.6 -169.4 489.0

3月11日 -42.1 -80.1 107.6

3月10日 -34.1 -265.9 301.5

3月 7日 200.7 -197.2 -12.2

3月 6日 85.1 -105.3 9.6

3月 5日 17.0 68.0 -92.3

3月 4日 -148.2 -40.3 174.6

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本月以来 -1,927.5 159.8 1,629.3

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今年以来 -4,296.0 983.5 3,016.4

---------------------------------------------- (完)
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