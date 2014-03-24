表格：外资在韩国股市买超379亿韩元，结束此前连续10个交易日的卖超

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透首尔3月24日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超379亿韩元的股票。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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3月24日 37.9 56.1 -109.6
3月21日 -70.2 113.9 -29.4
3月20日 -210.9 -42.6 239.8
3月19日 -67.0 55.5 -14.2
3月18日 -148.8 203.6 -80.2
3月17日 -229.6 170.4 29.0
3月14日 -477.3 226.5 227.5
3月13日 -498.1 258.0 225.9
3月12日 -264.6 -169.4 489.0
3月11日 -42.1 -80.1 107.6
3月10日 -34.1 -265.9 301.5
3月 7日 200.7 -197.2 -12.2
3月 6日 85.1 -105.3 9.6
3月 5日 17.0 68.0 -92.3
3月 4日 -148.2 -40.3 174.6
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本月以来 -1,927.5 159.8 1,629.3
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今年以来 -4,296.0 983.5 3,016.4
---------------------------------------------- (完)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。