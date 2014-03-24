亚洲橡胶：TOCOM期胶受中国数据打压收低，但供应减少前景提供支撑

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，3月PMI初值数据降至48.1，为去年7月以来的低位，且连续三个月处于荣枯线下方。上月终值为48.5。
不过交易员说，主要橡胶产国供应下滑，料将给未来几周的TOCOM胶价提供支撑。
最大橡胶生产及出口国泰国即将进入乾季，橡胶树将落叶并停止分泌胶汁。
上海期交所主力9月合约 上涨185元人民币，收报每吨15,220元。
新加坡商品交易所近月4月合约 最新报每公斤191.9美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 张若琪/李婷仪 审校 杜明霞/张明钧)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。