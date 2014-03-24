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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 15:43 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶受中国数据打压收低，但供应减少前景提供支撑

汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，3月PMI初值数据降至48.1，为去年7月以来的低位，且连续三个月处于荣枯线下方。上月终值为48.5。

不过交易员说，主要橡胶产国供应下滑，料将给未来几周的TOCOM胶价提供支撑。

最大橡胶生产及出口国泰国即将进入乾季，橡胶树将落叶并停止分泌胶汁。

上海期交所主力9月合约 上涨185元人民币，收报每吨15,220元。

新加坡商品交易所近月4月合约 最新报每公斤191.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 张若琪/李婷仪 审校 杜明霞/张明钧)
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