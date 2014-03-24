金属期市：伦铜削减跌幅，因疲软PMI引发市场寄望中国出台刺激举措

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
作为最大的金属消费国，中国经济增长放缓，加剧对商品出口国可能面临去库存化压力的担忧。但分析师称，对中国信贷市场可能崩溃的担忧似乎过度了。
“中国的铜需求增长没有崩盘，但肯定没有在加速增长，”摩根士丹利分析师Joel Crane说。
第二季的需求通常是一年中最强劲的，摩根士丹利预期铜需求将稳步反弹，全年铜价预估为每吨7,385美元。
0705GMT时，LME三个月期铜 持平于每吨6,482美元。
上海期交所交投最活络的6月期铜合约 收高0.6%，报每吨45,420元人民币。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/白云; 审校 张明钧/艾茂林)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。