金属期市：伦铜削减跌幅，因疲软PMI引发市场寄望中国出台刺激举措

作为最大的金属消费国，中国经济增长放缓，加剧对商品出口国可能面临去库存化压力的担忧。但分析师称，对中国信贷市场可能崩溃的担忧似乎过度了。

“中国的铜需求增长没有崩盘，但肯定没有在加速增长，”摩根士丹利分析师Joel Crane说。

第二季的需求通常是一年中最强劲的，摩根士丹利预期铜需求将稳步反弹，全年铜价预估为每吨7,385美元。

0705GMT时，LME三个月期铜 持平于每吨6,482美元。

上海期交所交投最活络的6月期铜合约 收高0.6%，报每吨45,420元人民币。(完)

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