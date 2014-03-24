俄罗斯军队占领克里米亚一乌克兰基地--乌士兵

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(本文由路透中文网编译提供)
路透乌克兰3月24日 - 周一早间，俄罗斯军队强行进入克里米亚Feodosia一个乌克兰海军陆战队基地，消息来自于在基地内进行抵抗的官兵。
一名乌克兰军官称， 俄罗斯士兵使用了眩晕手榴弹，并用自动武器开火。基地内旗杆上的乌克兰国旗被降下。
基地内的乌克兰中尉Anatoly Mozgovoy在电话中对路透表示，俄罗斯士兵开枪了，乌克兰士兵被缴械。当被问及基地是否被占领时，他回答说“是的”。
“入侵的士兵使用了眩晕手榴弹和自动武器。基地内到处都是俄罗斯士兵。”乌克兰军方发言人Vladislav Seleznyov在克里米亚说道。
本月早些时候，俄罗斯军队就占领了该基地的一部分。该基地驻扎的是乌克兰精英部队--海军陆战第一独立营。
乌克兰军队此前似乎控制着该基地内的军械库、营房和其他设施。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。