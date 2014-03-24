俄罗斯军队占领克里米亚一乌克兰基地--乌士兵

(本文由路透中文网编译提供)

路透乌克兰3月24日 - 周一早间，俄罗斯军队强行进入克里米亚Feodosia一个乌克兰海军陆战队基地，消息来自于在基地内进行抵抗的官兵。

一名乌克兰军官称， 俄罗斯士兵使用了眩晕手榴弹，并用自动武器开火。基地内旗杆上的乌克兰国旗被降下。

基地内的乌克兰中尉Anatoly Mozgovoy在电话中对路透表示，俄罗斯士兵开枪了，乌克兰士兵被缴械。当被问及基地是否被占领时，他回答说“是的”。

“入侵的士兵使用了眩晕手榴弹和自动武器。基地内到处都是俄罗斯士兵。”乌克兰军方发言人Vladislav Seleznyov在克里米亚说道。

本月早些时候，俄罗斯军队就占领了该基地的一部分。该基地驻扎的是乌克兰精英部队--海军陆战第一独立营。

乌克兰军队此前似乎控制着该基地内的军械库、营房和其他设施。（完）