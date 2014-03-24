美国个股：思科计划推出云计算服务，拟未来两年为此支出10亿美元

路透3月24日 - 华尔街日报报导称，思科(Cisco Systems) 计划推出云计算服务，承诺未来两年里支出10亿美元，进军这个目前由亚马逊 所主导的市场。

据华尔街日报，思科表示，将会用这部分资金来构建数据中心，帮助运行名为思科云服务的新技术业务。

企业倾向于租用计算服务，而非自行采购和维护设备，思科希望能够借此获利。

全球企业硬件支出正在减少，因公司努力应对预算缩水、经济放缓或不确定、以及技术向云计算迁移的趋势，从而将数据管理与计算业务外包，导致设备需求下降。

“每个人都意识到云计算将会是提高获利(和)降低成本的工具。”华尔街日报援引思科开发与销售部总裁Rob Lloyd的话报导称。

“这并不是说，我们要制订出一个同亚马逊硬碰硬的策略。”

华尔街日报称，思科计划在周一的客户会议上探讨这一新服务。