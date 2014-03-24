美国个股：思科计划推出云计算服务，拟未来两年为此支出10亿美元

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透3月24日 - 华尔街日报报导称，思科(Cisco Systems) 计划推出云计算服务，承诺未来两年里支出10亿美元，进军这个目前由亚马逊 所主导的市场。
据华尔街日报，思科表示，将会用这部分资金来构建数据中心，帮助运行名为思科云服务的新技术业务。
企业倾向于租用计算服务，而非自行采购和维护设备，思科希望能够借此获利。
全球企业硬件支出正在减少，因公司努力应对预算缩水、经济放缓或不确定、以及技术向云计算迁移的趋势，从而将数据管理与计算业务外包，导致设备需求下降。
“每个人都意识到云计算将会是提高获利(和)降低成本的工具。”华尔街日报援引思科开发与销售部总裁Rob Lloyd的话报导称。
“这并不是说，我们要制订出一个同亚马逊硬碰硬的策略。”
华尔街日报称，思科计划在周一的客户会议上探讨这一新服务。
路透未能在美国常规工作时间以外,取得思科对此事的评论。(完) (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透5月2日 - 石油巨头BP Plc公布的2017年第一季获利较上年同期增长近两倍，得益于油价上涨以及产量增至五年最高的提振。不过该公司为了支付收购以及2010年墨西哥湾漏油事件的成本，债务上升。
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