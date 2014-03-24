中国棉花：4月起调降储备棉投放竞卖底价，标准级为17,250元/吨--协会

路透北京3月24日 - 中国棉花协会周一称，中国将调整储备棉投放政策，自4月起标准级储备棉竞卖底价将由18,000元/吨调整为17,250元/吨。

刊登在中国棉花协会网站上的新闻稿指出，2013年度临时收储即将结束，为了保证纺织企业用棉需求，“有关部门决定自4月1日起调整储备棉投放政策，标准级竞卖底价将由18,000元/吨调整为17,250元/吨，具体方案将于近日公布。”

中国今年对新疆棉花、东北和内蒙古大豆不再采取临时收储，而实行目标价格制度补贴试点。目前正在制定基本方案，处于政策设计时期。小麦、玉米、油菜籽等品种今年仍实行临时收储。（完）

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