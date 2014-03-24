中国棉花：4月起调降储备棉投放竞卖底价，标准级为17,250元/吨--协会

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透北京3月24日 - 中国棉花协会周一称，中国将调整储备棉投放政策，自4月起标准级储备棉竞卖底价将由18,000元/吨调整为17,250元/吨。
刊登在中国棉花协会网站上的新闻稿指出，2013年度临时收储即将结束，为了保证纺织企业用棉需求，“有关部门决定自4月1日起调整储备棉投放政策，标准级竞卖底价将由18,000元/吨调整为17,250元/吨，具体方案将于近日公布。”
中国今年对新疆棉花、东北和内蒙古大豆不再采取临时收储，而实行目标价格制度补贴试点。目前正在制定基本方案，处于政策设计时期。小麦、玉米、油菜籽等品种今年仍实行临时收储。（完）
更多细节，请点选( here ) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。