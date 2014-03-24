《中国企业债发行日程表》--3月24日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *昆山高新区 15 7 3/25簿记建档 上限7.50% AA 3/26-3/28 中信建投证券 资产经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= *中卫市 7 7 3/25簿记建档 上限8.40% AA- 3/26-4/1 华林证券 建投公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 贵阳水利交通 7 10 3/18簿记建档 8.10% AA 3/19-3/25 长江证券 发展投资集团(第3-6年末每年偿还10%本金，7-10年末每年偿还15%本金) 国开证券 ========================================================================================= 苏州相城 15 7 3/18簿记建档 6.95% AA 3/19-3/25 宏源证券 城建公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 温州高新技术 6 7 3/20簿记建档 7.95% AA 3/21-3/25 摩根士丹利华鑫证券 产业开发区投资建设开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 天津环城城市 18 7 3/20簿记建档 7.20% AA+ 3/21-3/25 平安证券 基础设施投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆黔江 10 7 3/20簿记建档 8.00% AA 3/21-3/25 国信证券 区城投（集团）(第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 潍坊东方国 10 7 3/21簿记建档 *7.78% AA 3/24-3/25 兴业证券 资经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 常德经济建 17 7 3/21簿记建档 *7.00% AA 3/24-3/26 广发证券 设投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/中债信用增进投资股份公司提供担保) 摩根士丹利华鑫证券 ========================================================================================= 菏泽市投 7 7 3/21簿记建档 *7.14% AA 3/24-3/26 齐鲁证券 资开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 海航酒店 6 7 3/24簿记建档 *8.60% AA- 3/25-3/26 江海证券 控股集团 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者 回售选择权/海航商业控股有限公司提供担保) ========================================================================================= 广东粤科 10 10 3/24簿记建档 上限7.50% AA 3/25-3/27 海通证券 金融集团 (第5年末附设发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权) ========================================================================================= 天津市武清区 20 7 3/18簿记建档 7.18% AA+ 3/19-3/27 中信建投证券 国资经营投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 渤海证券 ========================================================================================= 阜阳城建 8 7 3/20簿记建档 7.65% AA 3/21-3/27 长江证券 投公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 江苏句容福地 12 7 3/20簿记建档 7.70% AA 3/21-3/27 宏源证券 生态科技公司 (第5年、6年、7年末分别偿还30%、30%和40%本金/以自有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 长沙县星城 12 8 3/24簿记建档 上限8.20% AA 3/25-3/31 国信证券 建投公司 (第3-7年末每年偿还15%本金,第8年末偿还25%本金) ========================================================================================= 梧州市东泰 10 7 3/24簿记建档 上限8.80% AA 3/25-3/31 国海证券 国有资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 宣城市国 15 7 3/26簿记建档 上限7.99% AA 3/27-3/31 民生证券 资投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 遂宁川中经济 10 7 推迟发行 上限8.30% AA- -- 银河证券 技术开发总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 曹巍浩；审校 康熙泽)