德国数据：3月民间活动增长步伐放慢，服务业和制造业扩张都弱于预期

“对于全年成长率最重要的在于，这个放缓情况是否会延续至第二季。很大部分可能取决于乌克兰情势、制裁措施及有关能源的疑虑。”

Markit目前预估德国2014年经济成长率2%，略高于德国政府预估的1.8%，是去年成长率0.4%的五倍。

3月服务业PMI初值跌至54.0，低于2月的55.9。路透调查预估中值为小跌至55.5。

3月制造业PMI亦由54.8跌至53.8，低于市场预估的54.6。这是四个月来最低。

民间部门的产出价格全面僵滞，制造业甚至出现8月以来首次下跌。

“在德国的定价力量如此疲弱的事实，肯定会让原已忧心通缩压力的人关切，” Markit经济学家Williamson指出。(完) (编译 高琦/徐文焰/蔡美珍；审校 张明钧/艾茂林/白云)