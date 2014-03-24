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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 16:02 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3798 1.3791 +0.05 +0.39 1.3745

美元/日圆 102.51 102.23 +0.27 -2.65 105.30

欧元/日圆 141.50 141.03 +0.33 -2.16 144.63

美元/瑞郎 0.8832 0.8830 +0.02 -1.08 0.8928

英镑/美元 1.6491 1.6484 +0.04 -0.39 1.6556

美元/加元 1.1237 1.1219 +0.16 +5.81 1.0620

澳元/美元 0.9088 0.9079 +0.10 +1.96 0.8913

新西兰元/美元 0.8515 0.8532 -0.20 +3.77 0.8206

欧元/瑞郎 1.2186 1.2173 +0.11 -0.69 1.2271

欧元/英镑 0.8365 0.8357 +0.10 +0.82 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8650 8.8601 +0.06 +0.20 8.8474

美元/挪威克朗 6.0489 6.0482 +0.01 -0.29 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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