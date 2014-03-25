中国公开市场：今日将进行460亿元28天正回购操作--业内人士

在资金面初显趋紧苗头时，央行公开市场上周四正回购操作明显缩量，给市场带来惊喜。业内人士表示，经过前期的连续回笼，市场流动性已现收敛，而人民币近期的暴跌则令资金预期进一步趋谨慎；央行因势利导，在已推动流动性总量趋于合意水平的同时，不忘安抚市场情绪。