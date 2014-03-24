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货币新闻 | 2014年 3月 24日 星期一 17:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--3月24日

路透伦敦3月24日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存             变动
    铜           263,675           -2,025
    锡             9,425               -5
    铅           200,700             持平
    锌           776,400           -3,675
    铝         5,406,675           -8,200
    镍           283,524              -54
    铝合金        54,760             持平
    NASAAC        75,300             -120
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据      库存分布                品种   库存数据           库存分布
 铜    MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>      铅     MPB-STOCKS       <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>      锡     MSN-STOCKS       <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>      铝合   MAA-STOCKS       <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                             金                        
 镍    MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA  MNA-STOCKS       <0#MNASTX-LOC-GRD>
 


 (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
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