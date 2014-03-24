表格：LME金属库存最新变化--3月24日

投行观点：Schneider National Inc初始评级为表现超越同业，目标价为24美元
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路透伦敦3月24日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨)： 品种 最新库存 变动 铜 263,675 -2,025 锡 9,425 -5 铅 200,700 持平 锌 776,400 -3,675 铝 5,406,675 -8,200 镍 283,524 -54 铝合金 54,760 持平 NASAAC 75,300 -120 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据<0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 金 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
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