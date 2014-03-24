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中国汇市 | 2014年 3月 24日 星期一 16:17 BJT

中国汇市：人民币即期升值突破6.20，盘中最大升幅近300个点子

路透北京3月24日 - 上周人民币跌跌不休的势头在周一停下脚步。人民币兑美元即期 周一午盘升破6.20关口，最高报6.1955元，盘中最大升幅接近300个点子。

交易人士反映，上周五出现反弹迹象已让观望的做多情绪蠢蠢欲动，今天中间价高开予以确认，使得客盘结汇占据上风，午后升幅进一步扩大。

北京时间16:11，人民币兑美元即期报6.1985元，上日收报6.225元。今日人民币兑美元中间价 为6.1452元，较上日小幅升值。（完） (发稿 李文科/李然; 审校 黄凯)
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