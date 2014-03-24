更新版 1-新债招标：中国农发行10年债利率略高，弱市下长期限品种看法谨慎

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
* 农发行10年期利率略高
* 弱市下长期限品种不讨喜
* 四期新债整体投标倍数尚可 (新增市场评论等更多内容)
路透上海3月24日 - 中国农业发展银行周一下午招标的四期债。与三年及五年等较短期限相比，10年期利率较估值水平高出稍为明显。交易员认为，虽然从长期看，经济增速放缓利好长债，但资金面的不确定性预期影响机构介入情绪，对长期限品种看法略显谨慎。
汇丰中国3月制造业PMI初值继续下行至八个月最低水准，分项指数显示产出继续滑坡而就业指数上行，预示中国经济增速将继续放缓，市场对政府采取措施保持经济运行在合理区间的预期升温。
华北一银行交易员称，近来资金面变化很大程度上取决于央行公开市场操作力度，回购利率波动较大，短线操作为主的情况下，市场情绪极易受到影响。“感觉还是一直在喜短厌长的节奏。”
银行间市场固息政策性银行金融债(口行和农发)到期收益率曲线 显示，三年、五年、七年和10年品种的最新收益率分别为5.2136%、5.3608%、5.5003%和5.5208%。
上述新债的具体条款如下：
第24期 第25期 第26期 第27期
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招标规模上限 60亿元 60亿元 40亿元 40亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息 10年固息
(今年第18期增发) (今年第九期增发)
利率/收益率 5.20% 5.3883% 5.4956% 5.59%
投标倍数 3.10倍 2.50倍 3.51倍 3.06倍
招标时间 3/5年： 3月24日14:00-15:00
7/10年：3月24日14:00-15:30
招标方式 5/7年： 单一价格中标(荷兰式)
3/10年：单一利率中标 (荷兰式)
缴款日/起息日 3月27日 3月27日/3月13日 3月28日/2月20日 3月28日
发行期 3/5年： 3月25日-3月27日
7/10年：3月25日-3月28日
上市日 4月2日 4月2日 4月3日 4月3日
基本承销额 均无
承揽费 0.05% 0.10% 0.15% 0.15%
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农发行今年第18期债券 票面利率为5.36%；今年第九期债券 票面利率为5.55%。(完) (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有