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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 17:21 BJT

更新版 1-新债招标：中国农发行10年债利率略高，弱市下长期限品种看法谨慎

* 农发行10年期利率略高

* 弱市下长期限品种不讨喜

* 四期新债整体投标倍数尚可 (新增市场评论等更多内容)

路透上海3月24日 - 中国农业发展银行周一下午招标的四期债。与三年及五年等较短期限相比，10年期利率较估值水平高出稍为明显。交易员认为，虽然从长期看，经济增速放缓利好长债，但资金面的不确定性预期影响机构介入情绪，对长期限品种看法略显谨慎。

汇丰中国3月制造业PMI初值继续下行至八个月最低水准，分项指数显示产出继续滑坡而就业指数上行，预示中国经济增速将继续放缓，市场对政府采取措施保持经济运行在合理区间的预期升温。

华北一银行交易员称，近来资金面变化很大程度上取决于央行公开市场操作力度，回购利率波动较大，短线操作为主的情况下，市场情绪极易受到影响。“感觉还是一直在喜短厌长的节奏。”

银行间市场固息政策性银行金融债(口行和农发)到期收益率曲线 显示，三年、五年、七年和10年品种的最新收益率分别为5.2136%、5.3608%、5.5003%和5.5208%。

上述新债的具体条款如下：

第24期 第25期 第26期 第27期

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招标规模上限 60亿元 60亿元 40亿元 40亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息 10年固息

(今年第18期增发) (今年第九期增发)

利率/收益率 5.20% 5.3883% 5.4956% 5.59%

投标倍数 3.10倍 2.50倍 3.51倍 3.06倍

招标时间 3/5年： 3月24日14:00-15:00

7/10年：3月24日14:00-15:30

招标方式 5/7年： 单一价格中标(荷兰式)

3/10年：单一利率中标 (荷兰式)

缴款日/起息日 3月27日 3月27日/3月13日 3月28日/2月20日 3月28日

发行期 3/5年： 3月25日-3月27日

7/10年：3月25日-3月28日

上市日 4月2日 4月2日 4月3日 4月3日

基本承销额 均无

承揽费 0.05% 0.10% 0.15% 0.15%

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农发行今年第18期债券 票面利率为5.36%；今年第九期债券 票面利率为5.55%。(完) (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
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