《路透晚报》--3月24日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数脱离六周低点收高1.8%，但经济不确定性限制涨幅

日本股市日经指数周一上涨1.8%，脱离六周低点，受风险胃纳暂时回升的支撑，但对于日本经济前景的基本担忧则限制了涨幅。日经指数收高251.07点，报14,475.30点，完全扳回前一交易日跌幅，尽管如此该指数今年以来已下滑逾11%，可能写下一年半以来首次季度下跌。日本股市周五因假期休市。

--中国股市：沪综指收升至近三周新高，京津冀一体化消息提振地产板块上扬

中国股市沪综指连续第二个交易日收升。有关京津冀一体化的消息提振相关地域地产板块和其他个股上扬，银行股亦维持高位震荡。分析师指出，短期市场将呈现反复震荡，政策预期的变化将决定大盘后期走势。沪综指收盘报2,066.279点，涨18.66点或0.91%。上证A股今日成交额1,101亿元人民币，上日为1,092亿元。

--香港股市：恒生国企指数触及两周高位，受中国政府刺激政策预期带动

在香港上市的中资企业扩大涨势并触及两周高位，因市场预期在疲弱的制造业数据公布后，中国政府料会提出刺激措施。恒生国企指数劲扬2.8%，报9,695点，为11月18日迄今最高单日涨幅。恒生指数收高1.9%，报21,846.5点，为11月18日至今最好表现。

--汇市：美元涨势缺乏动能，澳元受中国疲软PMI数据打压

美元在亚洲盘中守住上周的涨幅，但缺乏新的续涨动能；在此同时澳元下跌，此前公布的中国制造业数据疲软。投资者上周抢购美元，因在美联储主席叶伦意外暗示明年上半年可能升息后，投资者快速对这一风险作出反应。欧元兑美元在法国PMI数据出炉后升至日高。0839GMT，欧元兑美元上升0.02%至1.3794，美元兑日圆上涨0.35%报102.59，欧元兑日圆上扬0.33%，报141.50日圆。

--国际油市：布兰特原油期货守在107美元下方，因中国制造业数据低迷

布兰特原油期货下滑，结束此前连续两日的涨势，因受到中国疲弱的制造业数据拖累，中国数据疲弱可能压制该国的原油需求。不过市场对中国政府可能出台刺激举措的期望限制了油价跌幅。0836GMT，布兰特原油期货下跌0.37美元，报106.55美元。美国原油期货跌0.02美元至99.44美元。

--金属期市：伦铜削减跌幅，因疲软PMI引发市场寄望中国出台刺激举措

伦敦期铜扳回部分跌幅，因汇丰编纂的中国制造业数据再现疲软，促使市场愈发揣测中国料将采取措施来支撑经济成长。0837GMT，LME三个月期铜上涨0.17%，报每吨6,491.25美元。上海期交所主力6月期铜收高0.6%，报每吨45,420元人民币。

--全球金市：金价下跌近1%，钯金守在两年半高位附近