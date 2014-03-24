更新版 1-中国汇市：人民币即期大幅收升0.58%，创近30个月单日最大升幅

* 人民币大涨0.58%，创近30个月单日最大升幅 * 中间价高开，促结汇占据上风 * 成交缩减，市场偏谨慎 * 短期趋稳可能性偏大 (新增更多评论和收盘报价) 路透北京3月24日 - 一扫上周跌跌不休的颓势，人民币兑美元即期汇率 周一 大幅收升0.58%，报6.1888元，单日升幅为362点子，创下自2011年10月10日以来的近30个月 最大。 交易人士反映，上周五出现反弹迹象已让观望的做多情绪蠢蠢欲动，今天中间价高开予 以确认，使得客盘结汇占据上风，而汇价持续升值引发美元多头止损连锁涌出，促尾盘升幅 进一步扩大。 他们认为，尽管人民币汇率在尾盘升幅持续扩大，但即期成交额却并不高，显示市场情 绪谨慎，短期来看稳一稳的可能性偏大，因为短期内贬值幅度应该已经足够，而顺应客盘结 汇实需大幅反弹又会损害贬值成果。 “周一的行情可能为这一周奠定基调，这周应该是回调的节奏，...但市场很脆很薄。 ”上海一股份行交易员指出。 一外资银行交易员表示，“美元多头太多了，和上周的swap上的踩踏事件是一样的，流 动性单边缺失。但是这个是不可预期的。” 而另一股份行交易员解释称，这体现出企业层面结汇的实际需求还是比较旺盛，这与3 月份外贸季节性环比回暖、汇率贬值后提振出口都有关系。 **是否阶段性见底还难说** 另一家股份行交易主管对此指出，疑似央行购汇并没有入场，市场上正常的结汇肯定就 大于购汇，贬值可能是阶段性到底了，但还得看。 在他看来，如果要保持人民币相对弱势，那应该是不升破6.20元的，“但今天升破了， 的确有些费解。还有一个猜测就是海牙的习奥会，不知道是不是要营造什么气氛。” 国际核安全峰会于24日至25日在荷兰举行，其间中国国家主席习近平将与美国总统奥巴 马举行双边高峰会晤。 前述一股份行交易员表示，之前人民币一直在贬，结汇需求都在观望。大家觉得继续向 跌停价位（约在6.26元左右）贬值形势可能会逆转，所以也都比较谨慎，周五收升加上今天 中间价小幅高开后，结汇出来的就比较多。短期可能在6.18-6.23元区间盘整。 中国国家外汇管理局周一公布数据，今年1-2月国际收支口径的国际服务贸易逆差累计2 29亿美元，其中2月份为逆差96亿美元。近四分之三的逆差由旅游差额所贡献。 全球汇市方面，美元周一亚洲盘中守住上周的涨幅，但缺乏新的续涨动能；在此同时澳 元下跌，此前公布的中国制造业数据疲软。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离 岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1888 6.2250 0.58% 中间价 6.1452 6.1475 0.04% 成交额 134亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.27% (上限±2 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 349 6.1882 6.2231 2014年来即期升贬值幅度 -2.18% 1年期美元/人民币掉期升水 240 离岸人民币市场,北京时间16:45 今日 上日 1年期NDF 6.2030/60 6.2195 CNH即期 6.1870/78 6.195 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/黄凯)