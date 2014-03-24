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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 16:44 BJT

新兴汇市：人民币反弹带动新兴亚币升高，泰铢因政局动荡而下跌

印尼卢比 因资金流入债市而上涨。菲律宾披索 也受无本金交割远期外汇 反弹的带动而上升。

台币 在触及近两年半低位后转升，因外资银行买入。此前人民币 兑美元录得2012年3月以来最大盘中升幅，因刺激政策预期。

韩元 则受出口商月末结算需求的推升上涨。

尽管汇丰中国3月制造业PMI初值自2月终值48.5下跌至八个月低点48.1，人民币依旧反弹。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 102.54 102.27 -0.26 +2.67 105.28

坡元 1.2708 1.2737 +0.23 -0.60 1.2632

台币 30.622 30.652 +0.10 -2.19 29.950

韩元 1077.70 1080.30 +0.24 -2.07 1055.40

泰铢 32.44 32.38 -0.18 +1.29 32.86

菲律宾披索 45.06 45.29 +0.52 -1.45 44.40

印尼卢比 11378.00 11420.00 +0.37 +6.87 12160.00

印度卢比 60.70 60.90 +0.33 +1.81 61.80

马币 3.2985 3.3085 +0.30 -0.70 3.2755

人民币 6.1956 6.2250 +0.47 -2.29 6.0539

(完)

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