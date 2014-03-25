台湾货币市场：3月25日及本提存期资金预期变化一览表

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透台北3月25日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期996.25亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期 1兆7,657.25亿台币：(单位：亿台币)
03/26 2,303.20
03/27 2,202.80
03/28 53.00
03/31 4,825.50
04/01 1,829.15
04/02 3,540.10
04/03 2,903.50
--公债付息14亿台币
03/31 95甲3期8息 14.00亿
--国库券到期403.5亿
03/27 财102-3期364天国库券到期200亿
04/03 财103-1期91天国库券到期203.5亿
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--3/27：发行财103-4期364天国库券，预计金额250亿台币，26日标售。
--4/01：发行财103-5期91天国库券，预计金额200亿台币，3月31日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注：*表新增。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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