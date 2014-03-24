更新版 1 -日本经济：岩田规久男：通胀率持续在1%以下，将出现通缩风险

岩田规久男对日本经济前景抱持乐观，称企业将因前景乐观而增加资本支出。他说，出口也将随全球需求复苏而回升，日圆下滑已然对出口产生帮助。

外界臆测日本央行为减轻4月消费税上调之痛，或许将很快再度放宽政策，岩田在演说中对此加以驳斥。

“日本央行在展开当前(超宽松)货币政策时，就已经考量到(刺激举措)是否足以让经济在走下坡之后恢复元气。”他说。

首相安倍晋三罕见呼吁企业调高基本工资。日本企业为控制成本多年来未曾加薪，但受惠于日圆贬值，许多大型出口商已赚取庞大利润。

岩田规久男虽也呼应决策者希望企业加薪的呼声，但他也说由于成本压力有些企业无法这么做。

但他说，只要家庭整体收入有增加，就不代表安倍经济学出现败象。