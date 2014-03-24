更新版 1 -日本经济：岩田规久男：通胀率持续在1%以下，将出现通缩风险

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
岩田规久男对日本经济前景抱持乐观，称企业将因前景乐观而增加资本支出。他说，出口也将随全球需求复苏而回升，日圆下滑已然对出口产生帮助。
外界臆测日本央行为减轻4月消费税上调之痛，或许将很快再度放宽政策，岩田在演说中对此加以驳斥。
“日本央行在展开当前(超宽松)货币政策时，就已经考量到(刺激举措)是否足以让经济在走下坡之后恢复元气。”他说。
首相安倍晋三罕见呼吁企业调高基本工资。日本企业为控制成本多年来未曾加薪，但受惠于日圆贬值，许多大型出口商已赚取庞大利润。
岩田规久男虽也呼应决策者希望企业加薪的呼声，但他也说由于成本压力有些企业无法这么做。
但他说，只要家庭整体收入有增加，就不代表安倍经济学出现败象。
“基本工资上升固然是件好事。但就算没增加，重要的是奖金和加班工资仍然在持续成长。”岩田规久男说。(完) (编译 李春喜/李婷仪 审校 张明钧)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。