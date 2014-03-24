马航事件：美海军P-8海神飞机无法找到中国飞机所发现的物体--AMSA

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透悉尼3月24日 - 澳洲当局表示，美国海军一架P-8海神(Poseidon)飞机无法找到周一稍早在印度洋寻找失联马航班机线索的一架中国飞机所发现的物体。P-8海神是全球最先进的搜索飞机。
“美国海军一架P-8海神飞机被派去调查中国飞机在33,000英尺高度所发现的物体，”澳洲海事安全局(Australian Maritime Safety Authority，AMSA)在电子邮件中回复路透称。
“这一物体漂回珀斯时，被中国飞机发现。目前正进在做漂移模型演示。P-8飞机无法重新定位报导中的物体。”
中国官方媒体新华社稍早报导，伊尔-76飞机的机组人员发现有两个”相对较大的“漂浮物及几个较小白色物体分布在数百公里的范围内。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。