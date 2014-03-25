路透调查：台湾央行料连11季维持利率不变，因景气偏弱且通膨可控

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
* 13位分析师皆认为台湾央行将连11季维持利率不变
* 景气成长疲软，通膨可控
* 密切观察其对美联储日前利率决议的评论
路透台北3月25日 - 路透调查显示，台湾央行将在周四(27日)举行的理监事会议中，连续第11季维持重贴现率在1.875%不变，因经济成长率疲弱，且通膨可控。
主计总处主计长石素梅曾在立法院表示，由于看好民间消费，预计今年经济成长率有望上修至3%左右；至于近期猪肉价涨引发外食等价格扬升，她也表示2014年通膨率1.07%有上修压力。
星展银行分析师马铁英则提出，2008年金融风暴以后，台湾和美国的经济复苏及货币政策相关性不若以往，反而是和亚洲、中国的景气循环密切相关。
〞中国经济还在调结构，台湾央行不至于过早释出升息的讯号。〞马铁英说。
美国联邦储备理事会(FED)主席叶伦日前表示，可能在今年秋季结束购债，约六个月后可能开始升息。这比一些投资者预期的时间点更早。
台湾官方2月中预估，2014年GDP年增率2.82%，通膨率预估则为1.07%。最新数据显示，台湾2月外销订单仅成长5.7%低于预估，2月出口年增7.9%也不如预估。
以下为各金融机构对于本次台湾央行利率决策预估:
金融机构 调整幅度(基点) 重贴现率(%)
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4CAST 0 1.875
澳新银行 0 1.875
永丰金控 0 1.875
巴克莱 0 1.875
群益证券 0 1.875
星展银行 0 1.875
日盛投顾 0 1.875
凯基投顾 0 1.875
元富投顾 0 1.875
兆丰投顾 0 1.875
大众银行 0 1.875
台新投顾 0 1.875
元大投顾 0 1.875
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中 值 0 1.875 (完)
台湾货币政策相关新闻，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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